Licenziato il Social Media Manager del Napoli? La Verità dietro il Caso dei Video su TikTok con Osimhen

Il social media manager del Napoli è finito nel mirino per aver caricato video ironici su TikTok che hanno irritato l’attaccante Victor Osimhen.

CALCIO NAPOLI. Il mondo dei social media può essere un terreno minato, specialmente quando si tratta di gestire l’immagine di un club di calcio e dei suoi giocatori. Questo è ciò che è accaduto recentemente con il Napoli, dove un video caricato sul profilo TikTok ufficiale della squadra ha scatenato una tempesta.

Il Caso

Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Napoli, è rimasto notevolmente irritato da alcuni video caricati sul profilo TikTok del club. I video in questione contenevano elementi ironici relativi alla recente partita contro il Bologna, e non sono stati ben accolti né dal giocatore né dal suo agente. La reazione è stata tale che il club ha deciso di rimuovere i video.

La Reazione dei Tifosi

Non solo Osimhen, ma anche alcuni tifosi del Napoli sono rimasti perplessi da questi video. Molti hanno espresso il loro disappunto sui social media, chiedendo azioni concrete contro il social media manager responsabile.

La Decisione del Napoli

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club ha preso una decisione in merito. “I social media manager, compreso l’autore dei post, se la sono cavata con un cazziatone: per il momento nessuna conseguenza irrimediabile. Nessuna testa è caduta come le noci di cocco dagli alberi. Reali o virtuali che siano“.