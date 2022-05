CORSPORT – Osimhen resta al Napoli: la decisione è stata presa, ha un obiettivo

Il futuro di Victor Osimhen al Napoli è oscurato dalle voci di calciomercato, con la Premier League a fare da sirena ammaliatrice. Anche se per l’attaccante nigeriano si parla anche di Milan. Aurelio De Laurentiis non ha dato certezze su nessun calciatore, anche perché l’obiettivo primario del presidente del Napoli è sostenere il bilancio degli azzurri. Non avendo investitori esterni, ma nemmeno entrate strutturali come lo stadio di proprietà, il player trading è una delle fonti principali per finanziare il Napoli, che rappresenta la colonna portate del bilancio della Filmauro.

In questo senso Osimhen è una carta importante da giocarsi, perché può essere venduto per 100 milioni di euro o anche di più, facendo registrare una mega plusvalenza, soprattutto dopo due anni di ammortamento.

Napoli, il futuro di Osimhen

Nel caso di una cessione di Osimhen in Premier League, sarà De Laurentiis a caldeggiarla e non il giocatore. Secondo quanto scrive Corriere dello Sport, Osimhen ha deciso di restare almeno un altro anno a Napoli. Il giocatore dopo aver ricevuto il premio di miglior Under 23 della Serie A di questa stagione, ha fatto capire di volere restare ancora in azzurro. L’obiettivo è quello di giocarsi una stagione a pieno ritmo, magari senza infortuni gravi che lo rallentino. Osimhen sogna lo scudetto con il Napoli, vincere un titolo per restare nella storia. Ecco il motivo per il quale ha preso la decisione di restare. Ora la palla passa alla società, che dovrà decidere se fare cassa, oppure se tenere ancora in rosa Osimhen, sperando di poter sfruttare tutto il suo potenziale la prossima stagione. Non va dimenticato che Osimhen ha messo a referto 18 gol e 6 assist nella stagione 2021/22 de Napoli, nonostante l’infortunio allo zigomo.