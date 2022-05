REPUBBLICA – Regalo scudetto per il Milan, punta Osimhen

Victor Osimhen finisce nel mirino del Milan, secondo quanto riferito da Repubblica i rossoneri cercano il nigeriano del Napoli. Il Milan è pronto a cambiare società con RedBird che metterà a disposizione una somma enorme per il mercato dei rossoneri, si parla di 250-300 milioni di euro. Cifre che devono essere ancora confermate, ma che comunque fanno capire quanto la nuova proprietà americana abbia voglia di investire e di portare i rossoneri a grandissimi livelli anche in Europa.

Ecco perché nei sogni del Milan c’è anche Osimhen. Il nigeriano vuole restare al Napoli, ma in caso di grande offerta verrà ceduto da De Laurentiis. Ecco quanto scrive Repubblica:

Preso Origi a parametro zero per la panchina, Pioli ha bisogno di un centravanti di alto livello che si alterni con l’esperto Giroud. In attesa che Ibra sciolga la riserva sul suo futuro, Maldini sonda il mercato e segue con grande interesse la situazione di Osimhen in casa Napoli. Se il goleador nigeriano dovesse essere ceduto – dello United finora l’offerta più importante, ma il nuovo tecnico ten Hag lo considera un’alternativa a Kane, suo primo obiettivo – per fare cassa, il Milan una proposta la presenterebbe. Meno complicato arrivare ad Haller dell’Ajax. Smentito invece l’interesse per Scamacca. Di sicuro il Milan parteciperà alla giostra dei numeri 9, grande attrazione del calciomercato 2022. Farlo con lo scudetto sul petto sarà ancora più divertente.