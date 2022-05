Premio miglior Under 23, Osimhen: “Questo premio è anche per le persone che vogliono vedermi fallire”

Osimhen miglior under 23 della Serie A: “Questo premio lo dedico a chi voleva vedermi fallire”

Prima del fischio d’inizio di Spezia-Napoli, Victor Osimhen ha ricevuto il premio di miglior Under 23 di questa stagione di Serie A. Osimhen in questa stagione è stato eletto “Player of the Month”, premio indetto dalla Lega Serie A come miglior calciatore del mese di marzo.

Con 26 presenze e 14 gol in campionato, Osimhen si è guadagnato il premio miglior calciatore under-23 della Serie A, al termine di una stagione di grande livello che lo ha consacrato come uno dei giovani prospetti più promettenti del panorama calcistico internazionale.

Il tecnico Spalletti ha consegnato il premio ad un emozionato Osimhen. Il nigeriano ha voluto celebrare il riconoscimento sui propri canali social:

«Per me questo è un grande traguardo. Ho attraversato tanti momenti difficili in questa stagione ma ho resistito a tutto. Non ci sarei riuscito senza la mia famiglia, i miei amici, i miei tifosi e ovviamente i compagni di squadra e l’allenatore. Ringrazio tutti, anche quelli che volevano vedermi fallire: le vostre parole sono per me solo motivazione. Ci vediamo l’anno prossimo».

Ha scritto Osimhen