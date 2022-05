Napoli, Spalletti: “Calciomercato bisogna farsi trovare pronti. Società a lavoro. Ho chiesto una cosa ad Insigne”

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida Spezia-Napoli terminata col risultato di 0-3. “Fa piacere il risultato che è maturato, perché abbiamo fatto tre gol bellissimi, ma anche perché fino alla fine ci siamo allenati benissimo. Abbiamo visto che tutti ci tengono a dare il massimo quando vengono chiamati in causa. Abbiamo potuto far giocare anche Marfella e questo mi fa piacere, perché ha fatto un intervento da portiere top. Il fatto che tutti fi facciano trovare pronti fa piacere ad un allenatore” ha detto Spalletti.

Sugli scontri di Spezia-Napoli, Spalletti ha detto: “Sono cose che fanno male al calcio. Negli stadi ci sono tanti bambini e famiglie e questo lo allontanano dal calcio. C’è da dire che una volta che siamo intervenuti, i tifosi si sono calmati, si sono messi a fare il tifo. Questo è quello che bisogna fare, tifare la propria squadre e non contro gli avversari“.

Spalletti parla anche del futuro al Napoli: “Calciomercato? I dirigenti stanno già lavorando molto. Non si può fare tutto in dieci giorni. Quest’anno sarà un mercato particolare e bisogna farsi trovare pronti quando capiteranno le occasioni, non si può cambiare tutto e subito“.

Sull’addio di Insigne al Napoli, Spalletti ha concluso: “Abbiamo già fatto la cena ed hanno partecipato tuti i giocatori del Napoli. Questo ha compattato ancora di più l’ambiente e ci ha reso più forti” dice il tecnico che sorridendo aggiunge: “A Lorenzo ho chiesto di chiamarmi il più spesso possibile. Lui ha questa città e questi colori tatuati sulla pelle e non sar facile adeguarsi alla nuova realtà“.