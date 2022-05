I tifosi dello Spezia urlano ai napoletani: “Vesuvio lavali col fuoco”, pullman tifosi azzurri assaltati – VIDEO

Gli scontri di Spezia-Napoli hanno bloccato la partita per dieci minuti, dagli spalti del picco urlano: “Vesuvio lavali col fuoco“. A quanto pare ci sono proprio questi cori alla base della reazione degli ultras del Napoli, che hanno reagito all’ennesima offesa, che ogni settimana viene registrata nei confronti dei napoletani su quasi tutti i campi di Serie A. La partita Spezia-Napoli è stata bloccata a lungo per cercare di fermare gli scontri ed il lancio di fumogeni.

Spezia-Napoli: motivo degli scontri

In un primo momento non si era capito cosa avesse innescato la reazione dei tifosi del Napoli. Sui social si possono trovare molti video in cui si sente la curva dello Spezia che canta contro i napoletani: “Vesuvio lavali col fuoco”. Offese assurde ed estremamente ignoranti. Ma secondo quanto fa sapere la redazione di Canale 8, la tensione in Spezia-Napoli che ha generato gli scontri, è cominciata già prima la partita. Un bus di tifosi del Napoli, infatti, è arrivato allo stadio con vetri frantumati probabilmente per degli attacchi subiti dai tifosi liguri. Durante la gara i tifosi del Napol hanno cercato di sfondare le recinzioni del settore ospiti. Poi c’è stato anche un lancio di fumogeni, con i tifosi dello Spezia che anno lanciato sediolini in plastica.

Secondo la redazione di Canale 21 pare un petardo, dopo il gol di Politano, dal settore tifosi Spezia abbia colpito il settore dei tifosi de Napoli e questi di rimando abbiano tentato invasione settore.