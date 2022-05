Scontri, fumogeni e lancio di oggetti: assurdo in Spezia-Napoli

Spezia-Napoli scontri e caos in campo con la partita che è stata fermata a causa di lancio di oggetti e fumogeni. Con il Napoli in vantaggio per 1-0 con gol di Politano, la partita è stata fermata per qualcosa che è successo tra le due tifoserie. Non è stato ancora chiarito cosa abbia innescato i tafferugli tra le due tifoserie, con i tifosi del Napoli che hanno cercato di scavalcare le barriere. Da alcune indicazioni pare che all’origine di tutto il malcontento ci siano stati dei cori contro i napoletani, anche se questa versione è ancora da confermare.

Quel che è certo è che gli animi si sono surriscaldati, con Spalletti che è corso sotto la curva del Napoli per cercare di placare gli animi. Anche Koulibaly ha avuto un duro confronto con alcune rappresentanti degli Ultras del Napoli, che in un primo momento era molto acceso, poi tutto si è calmato. Gli scontri in Spezia-Napoli sono durati molti minuti, con l’arbitro che è stato costretto a bloccare la partita. Sul campo di gioco sono arrivati fumogeni, ma ci sono stati anche lanci di sediolini da parte dei tifosi dello Spezia. Un caos assurdo che ha richiesto l’intervento di vigili del fuoco, polizia e digos.

La situazione è rientrata dopo circa dieci minuti, con il Napoli che dopo la sospensione ha segnato anche altri due gol, dopo quello iniziale di Politano, sono andati in rete Zielinski e Demme.