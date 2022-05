Verde cuore azzurro: “Con Spezia salvo e Napoli in corsa scudetto non sarei sceso in campo”

Daniele Verde parla anche di Spezia-Napoli ultima partita di questa stagione di Serie A per entrambe le formazioni. Il talento di 25 anni nato a Napoli non ha mai nascosto la sua fede per i colori azzurri. In una intervista a Gazzetta dello Sport ha ammesso: “Niente. Io l’avevo detto: con noi salvi e il Napoli in corsa per lo scudetto non penso sarei sceso in campo. Quindi va bene così, da rilassato è più bello. Scambierò la maglia con Lorenzo Insigne, anche perché è la sua ultima partita. Ma ne dovrò chiedere altre cinque-sei per gli amici. E una quindicina di biglietti. Vorranno la mia maglia? Non so, ma con Lorenzo la scambierò di sicuro”.

Poi parlando del rione Traiano dove è cresciuto ha aggiunto: “La mia famiglia andava a vedere gli allenamenti, che erano aperti. Con Maradona si faceva festa tutti i giorni. Quando parlo della mia città provo sempre una grande emozione, perché il mio cuore è azzurro. Solo chi nasce veramente lì può sapere le difficoltà, le gioie e i dolori della vita, quindi auguro a tutti i bambini che stanno crescendo lì di realizzare i loro sogni, perché lì si vive solo di questo, fondamentalmente“. Per Verde si è parlato anche di un futuro al Napoli, ma sul mercato dice: “Non voglio parlare di niente, voglio proseguire qui. Se ci saranno delle voci valuteremo il tutto. Qui sto bene, ripeto mi sono sentito amato dal primo giorno e viceversa”.