Osimhen pronto al rientro per il tour de force Napoli: Spunta una data

Osimhen dovrebbe tornare a disposizione del Napoli dopo la sosta, in tempo per il tour de force con Atalanta, Real Madrid, Inter e Juventus.

Notizie calcio Napoli – Victor Osimhen si avvicina al rientro dall’infortunio che lo tiene fermo da metà ottobre. L’attaccante del Napoli, attualmente in Nigeria, dovrebbe tornare a Castel Volturno entro venerdì e da lì iniziare il countdown verso il pieno recupero.

Stando alle previsioni, Osimhen dovrebbe essere pronto per la ripresa del campionato dopo la sosta. Un recupero fondamentale per Garcia, che potrà contare sul bomber nigeriano per il delicato tour de force tra campionato e Champions.

Gli obiettivi sono averlo al top per la sfida di Bergamo contro l’Atalanta del 4 gennaio, e poi per gli scontri diretti con Inter e Juventus. In mezzo anche la doppia sfida agli ottavi di Champions col Real Madrid.

Il Napoli ritrova il suo goleador più atteso, un’arma indispensabile per inseguire i grandi traguardi stagionali. Manca poco al rientro di Osimhen, Garcia e i tifosi contano i giorni.

