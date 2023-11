Menichini vice di Mazzone: “La squadra non si identifica in Garcia”

Leonardo Menichini, ex vice di Mazzone al Napoli condivide le sue opinioni sul Napoli e sulla prossima sfida contro la Salernitana.

Notizie calcio Napoli – Intervistato da Radio Crc, l’ex vice di Mazzone al Napoli Leonardo Menichini ha parlato così del momento degli azzurri.

Cosa pensa Menichini del momento attuale del Napoli?

Menichini è ottimista sulle prospettive del Napoli.

Leonardo Menichini, ex vice di Mazzone al Napoli, ha parlato della situazione attuale del Napoli durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma su Radio CRC. Secondo Menichini, il Napoli ha tutte le carte in regola per essere un protagonista assoluto nel campionato e in Europa. “Bisogna sempre tenere alta la concentrazione e le motivazioni”, ha detto, sottolineando l’importanza di dare tempo alla squadra di lavorare e assimilare nuove idee.

Quali sono le aspettative di Menichini per il Napoli?

Menichini crede che il Napoli possa tornare ai livelli dello scorso anno.

Riguardo ai giocatori, Menichini ha evidenziato l’importanza di Osimhen e Anguissa per la squadra. “Osimhen ha avuto dei problemi ed è fuori per infortunio. Anguissa fa la differenza”, ha detto. Menichini è convinto che, con il ritorno di questi giocatori chiave, il Napoli possa “ricominciare a correre come l’anno scorso”.

Cosa pensa Menichini della sua esperienza alla Salernitana?

Menichini ha un legame forte con la Salernitana.

Menichini ha anche parlato della sua esperienza come allenatore della Salernitana, dove ha vinto il campionato di Serie C con 80 punti e ha ottenuto due salvezze. “Da Salerno ancora mi chiamano, lì sono ben accetto, mi hanno adottato”, ha detto, sottolineando che Salerno è una piazza molto difficile per gli allenatori.