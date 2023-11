Carlo Alvino su Salernitana-Napoli: “Rivalità che non esiste. Che sia festa di sport”

Carlo Alvino, giornalista vicino al Napoli, parla della prossima partita contro la Salernitana. Alvino auspica una sfida vissuta in serenità tra le tifoserie.

Notizie calcio Napoli – Carlo Alvino ha parlato a Radio Kiss Kiss alla vigilia di Salernitana-Napoli, derby campano in programma sabato allo stadio Arechi.

Cosa pensa Carlo Alvino della prossima partita Salernitana-Napoli?

Alvino ritiene che la rivalità tra Napoli e Salernitana sia sopravvalutata.

Carlo Alvino, noto giornalista vicino alle vicende del Napoli, ha recentemente condiviso le sue opinioni sulla prossima partita Salernitana-Napoli in un’intervista a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo Alvino, il provvedimento iniziale che limitava l’accesso ai tifosi del Napoli era “insensato” e avrebbe potuto creare situazioni problematiche. Fortunatamente, il provvedimento è stato corretto, e Alvino spera di vedere un settore ospiti pieno durante la partita.

Qual è la visione di Alvino sul campionato del Napoli?

Alvino è moderatamente ottimista sulle prestazioni del Napoli.

Sul fronte del campionato, Alvino ha elogiato alcune delle recenti vittorie del Napoli, come quelle contro il Verona e l’Union. Tuttavia, ha espresso alcune riserve sulla prestazione del Napoli nella partita contro il Milan. “Non si può essere felici del tutto per la gara offerta col Milan”, ha detto Alvino, sottolineando che c’è ancora molto lavoro da fare per la squadra allenata da mister Garcia.

