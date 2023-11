Cobolli Gigli: “Nessun allenatore vuole la panchina del Napoli per colpa di ADL”

L’ex presidente della Juventus Cobolli Gigli critica ADL: “Ha detto che nessuno vuole andare al Napoli, gli allenatori non sono stupidi”.

Notizie calcio Napoli – Intervistato da Radio Kiss Kiss, l’ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli ha criticato Aurelio De Laurentiis per alcune sue dichiarazioni: “Ha detto che nessun allenatore vuole andare al Napoli, ma gli allenatori non sono stupidi“.

Secondo Cobolli Gigli, le parole di ADL sui tecnici che rifiutano la panchina azzurra e se ne pentiranno rendono poco appetibile la piazza: ” De Laurentiis ha dichiarato di aver parlato con tantissimi allenatori che non sono voluti venire a Napoli e se ne pentiranno.

Uno che fa delle dichiarazioni del genere deve considerare che poi gli allenatori stupidi non sono. Non è facile per un allenatore confrontarsi con un presidente che abbia una personalità così forte. “.

Cobolli ha poi ironizzato sulla presenza di ADL nello spogliatoio: “Se deve farlo sempre, prenda il patentino da allenatore”. Infine, sulla Juventus: “Non fa il bel gioco del Napoli, ma vuole il risultato a tutti i costi”.

Insomma, parole poco lusinghiere di Cobolli Gigli nei confronti della gestione del Napoli da parte di De Laurentiis. Che replicherà alle critiche?

