Real Madrid-Napoli: Tutto Quello Che Devi Sapere sulla Prevendita dei Biglietti per il Settore Ospiti

Notizie calcio Napoli -La prevendita dei biglietti per il settore ospiti della partita Real Madrid-Napoli, in programma per il 29 novembre, è iniziata. Il prezzo è di 65 euro e la vendita si svolgerà in tre fasi. Ecco tutti i dettagli.

Come Funziona la Prevendita dei Biglietti per Real Madrid-Napoli?

La prevendita dei biglietti per il settore ospiti della partita Real Madrid-Napoli si articola in tre fasi distinte, con priorità data agli abbonati e ai possessori di Fidelity Card.

La prima fase della prevendita inizia domani alle 15:00 e termina alle 23:59 di domenica. Questa fase è riservata agli abbonati della stagione 2023/24 che hanno un abbonamento di tipologia Full.

La seconda fase inizia dalle 15:00 di lunedì 6 novembre e termina alle 23:59 di mercoledì 8 novembre. Questa fase è riservata ai possessori di Fidelity Card.

Infine, la terza fase inizia alle 12:00 di giovedì 9 novembre e termina alle 23:59 di domenica 12 novembre. Questa è la fase di vendita libera, aperta a tutti fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il prezzo dei biglietti per il settore ospiti è stato fissato a 65 euro dal club spagnolo. È un’occasione imperdibile per tutti i tifosi del Napoli di assistere a una delle partite più attese della fase a gironi di Champions League.