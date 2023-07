CORRIERE – Osimhen, prestazione da leader con la Spal e novità sul rinnovo

Osimhen leader nella sfida con la SPAL. Atteso annuncio del rinnovo, De Laurentiis e l’agente Calenda al lavoro per sbloccare la trattativa.

Nella partita di ieri, la seconda amichevole andata in scena a Dimaro contro la SPAL, Victor Osimhen è emerso come di consueto come un vero leader. Nonostante non abbia segnato, il giovane attaccante si è comunque preso la scena con una prestazione straordinaria che continua a dimostrare il suo impegno e la sua determinazione nel continuare il progetto azzurro.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sia il presidente Aurelio De Laurentiis che l’agente di Osimhen, Roberto Calenda, stanno lavorando intensamente per raggiungere un accordo sul rinnovo del contratto. I dettagli dell’accordo tanto atteso non sono ancora stati annunciati ufficialmente, ma le trattative sono in corso per soddisfare sia il club che il giocatore.

“Ieri, con una prestazione da assatanato anche senza gol, ha confezionato una grande risposta ai tifosi innamorati e comprensibilmente preoccupati: lui lotta, lui è sempre lo stesso anche in una fase delicata dal punto di vista contrattuale”.

Di seguito la prima pagine del Corriere dello Sport: