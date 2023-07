Rinnovo Osimhen, il nigeriano temporeggia: il consiglio di amici e familiari

Il contratto di Victor Osimhen con il Napoli è ancora in fase di rinnovo: il nigeriano sta prendendo tempo.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il futuro di Victor Osimhen è uno dei temi principali di discussione all’interno di casa Napoli, come riporta l’edizione odierna de “Il Mattino”. Nonostante la trattativa sia in una fase avanzata e l’accordo sembri vicino, il calciatore sembra esitare nel prendere una decisione definitiva. L’agente Roberto Calenda e il patron azzurro Aurelio De Laurentiis si stanno impegnando per trovare un accordo soddisfacente per entrambe le parti, ma l’impressione è che sia proprio Osimhen a rallentare il processo.

Durante i tre giorni trascorsi a Dimaro, il manager di Victor ha avuto frequenti colloqui con il capocannoniere della Serie A. Sembra però che Osimhen preferisca attendere. Alla base di questa decisione ci sarebbero i consigli provenienti dai suoi amici, familiari e vari intermediari. Questi ‘consiglieri’ stanno spingendo il calciatore a considerare attentamente le sue opzioni, con la possibilità che il PSG possa presentare un’offerta allettante. Il club parigino è in cima alla lista dei desideri di Luis Enrique e potrebbe essere disposto a mettere sul tavolo una cifra considerevole, stimata intorno ai 180 milioni di euro.

La situazione rimane ancora avvolta nel mistero, ma è chiaro che il PSG rappresenta l’unica minaccia seria per strappare Osimhen al Napoli. Nonostante ciò, sembra che il calciatore stia valutando attentamente tutte le possibilità e non stia prendendo in considerazione solo l’aspetto economico. La sua decisione non dipende da questioni legate alla sua “napoletanità” o al “senso di attaccamento alla maglia”, ma piuttosto dall’analisi attenta di tutti gli elementi in gioco.

Per il momento, il Napoli può contare sul fatto che Osimhen ha ancora due anni di contratto in corso, il che offre una certa sicurezza al club. Qualora non dovesse arrivare un’offerta ritenuta congrua, il calciatore resterebbe fedele alla squadra azzurra.