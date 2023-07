Colloquio Calenda-De Laurentiis, l’incontro per il rinnovo di Osimhen non è ancora avvenuto

L’agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda, si trova ancora a Dimaro in attesa di un incontro con Aurelio De Laurentiis.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – È una giornata di grande importanza per il calciatore nigeriano Victor Osimhen. Oggi, accompagnato dal suo agente Roberto Calenda, è arrivato a Dimaro per prendere parte ad un possibile incontro con il presidente Aurelio De Laurentiis, il quale, al momento, non si è ancora verificato. Nel frattempo, Osimhen è stato accolto con un’ovazione proveniente dagli spalti di Carciato e ha svolto allenamento in palestra.

Come riportato da Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport 24, il procuratore, Calenda, ha trascorso circa un’ora presso l’Hotel Rosatti, dove il Napoli alloggia a Dimaro. Successivamente l’agente ha lasciato l’albergo, ma è rimasto a Dimaro per assistere alla sessione di allenamento sul campo. Il destino del calciatore nigeriano potrebbe essere deciso nelle prossime ore. Aurelio De Laurentiis ha manifestato l’intenzione di estendere il contratto di Osimhen fino al 2027, confermando così il suo impegno con la squadra azzurra per altre stagioni.