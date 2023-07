Napoli-SPAL, un pareggio che divide i tifosi partenopei: “Come si fa a pareggiare con una squadra di Serie C?”

Il Napoli ha giocato contro la SPAL, non andando oltre un pareggio. I commenti dei tifosi non si sono fatti attendere.

Le amichevoli sono incontri che spesso non riflettono appieno il potenziale della squadra, in quanto servono principalmente come occasione per rodare i meccanismi e provare diverse soluzioni tattiche. Non bisogna quindi aspettarsi che la squadra arrivi già al massimo della forma o vinca in maniera schiacciante. Una prova l’abbiamo avuta ieri nella seconda amichevole andata in scena a Dimaro contro la SPAL e finita 1-1. Un pareggio che ha attirato ‘lamentele’, ma c’è da considerare come i giocatori del Napoli siano stati sottoposti a carichi di lavoro impegnativi durante la fase di preparazione, il che può aver influito sulle loro prestazioni. Garcia aveva dichiarato prima della partita contro la SPAL che i suoi ragazzi erano stanchi a causa degli allenamenti intensi svolti a Dimaro.

Pertanto, il pareggio contro la squadra di Ferrara risulta più che giustificato. Va inoltre sottolineato che i partenopei hanno comunque dimostrato alcuni spunti di gioco interessanti, con Osimhen sempre pronto a dare battaglia, buone giocate di Kvara e, soprattutto, un’ottima prova di Raspadori nel suo nuovo ruolo.

I commenti dei tifosi sono stati piuttosto discordanti. Alcuni hanno espresso giudizi negativi, lamentando il pareggio contro una squadra di Serie C e sottolineando la necessità di rafforzare la squadra: “Come si fa a pareggiare contro una squadra di Serie C? Bisogna rinforzare la squadra”, “Non mi ha convinto Garcia”.

Altri, invece, hanno adottato un’ottica più pacata, ricordando che si tratta pur sempre di un’amichevole e mantenendo la fiducia nella società e nella squadra: “Non fa nulla, è solo un’amichevole”, “Fiducia alla società”, “Chi si aspettava una squadra perfetta già da ora, deve cambiare sport”.