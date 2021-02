La botta alla nuca di Osimhen ha creato momenti di paura in Atalanta-Napoli : barella in ritardo e schiaffi dell’infermiere per fargli riprendere conoscenza.

Victor Osimhen: nel finale di Atalanta-Napoli, ha sbattuto la nuca violentemente sul terreno di gioco dopo una caduta, rimanendo privo di conoscenza per alcuni interminabili minuti.

L’attaccante nigeriano è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove si trova tutt’ora per accertamenti e dove rimarrà in osservazione in via del tutto precauzionale: assieme a lui anche il medico sociale Raffaele Canonico, che lo assisterà fino a quando non sarà dimesso.

La tac a cui è stato sottoposto Osimhen ha evidenziato un trauma cranico che ha reso necessaria la permanenza nel nosocomio bergamasco, in attesa del ritorno a Napoli e del controllo che sarà effettuato dal neurochirurgo Alfredo Bucciero.

Osimhen che, peraltro, non ricorda nulla, dovrà osservare un periodo di riposo come da prassi e la sua presenza al ‘Diego Armando Maradona’ contro il Granada è praticamente da escludere. In forte dubbio anche la disponibilità per il match casalingo col Benevento in programma domenica alle 18.