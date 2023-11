SKY – Agente Osimhen ieri a Castel Volturno, indizio in chiave rinnovo?

Presente all’allenamento di ieri a Castel Volturno non solo Aurelio De Laurentiis, ma anche Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Ieri, il Konami Training Center di Castel Volturno ha visto la presenza non solo del presidente Aurelio De Laurentiis, ma come riportato da Sky Sport anche dell’agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda. L’incontro è avvenuto nel contesto di una giornata che ha visto il Napoli di Mazzarri impegnato in un test amichevole con la Juve Stabia.

Durante il match, il bomber nigeriano ha avuto l’opportunità di incontrare il tecnico Mazzarri, un faccia a faccia che è stato più di un semplice colloquio. Mazzarri, noto per aver valorizzato il talento di Edinson Cavani durante la sua precedente esperienza nella città partenopea, ora si trova a guidare un altro formidabile attaccante. Durante la lunga conversazione in panchina, il tecnico ha esaminato le condizioni fisiche del giocatore, sottolineando l’importanza cruciale di Osimhen per il riscatto del Napoli.

Ma cosa ci faceva l’agente di Osimhen a Castel Volturno? La concomitanza della presenza dell’agente di Osimhen e del presidente De Laurentiis potrebbe indicare uno sviluppo significativo sul fronte del rinnovo contrattuale. Questo particolare incontro potrebbe essere un segnale di discussioni in corso per definire il futuro del talentuoso attaccante nel contesto del club partenopeo.