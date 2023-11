Raspadori, Politano e Di Lorenzo contro Elmas: le probabili formazioni di Italia-Macedonia del Nord

Le probabili formazioni di Italia-Macedonia, gara in programma questa alle 20.45 all’Olimpico. Spalletti sta sciogliendo gli ultimi dubbi.

Luciano Spalletti ha svelato la possibili formazione per l’incontro tra l’Italia e la Macedonia del Nord, in un’attesa sfida che vedrà Giacomo Raspadori e Matteo Politano affrontare Eljif Elmas e la sua Nazionale. Il capitano del Napoli, Di Lorenzo, inizierà dalla panchina, mentre Jorginho farà il suo ritorno in campo dal primo minuto, affiancato da Barella e Bonaventura a centrocampo.

In difesa, secondo le informazioni di Sky Sport, Gatti è in vantaggio su Buongiorno per affiancare Acerbi al centro, con Darmian e Dimarco pronti a partire titolari sulle fasce. In attacco, Raspadori sarà supportato da Kean e Scamacca, mentre Berardi e Chiesa occuperanno gli esterni.

Mentre l’Italia si prepara per l’incontro, il CT degli Azzurri dovrà sciogliere gli ultimi dubbi sulla scelta difensiva. Di seguito le probabili formazioni di Italia-Macedonia del Nord:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Chiesa. Allenatore: Spalletti.

MACEDONIA DEL NORD (3-5-2): Dimitrievski; Manev, Serafimov, Musliu; Ashkovski, Elezi, Atanasov, Bardhi, Alioski; Elmas, Miovski. Allenatore: Milevski.