Osimhen, il Galatasaray scopre le carte: il piano per trattenerlo

Il Galatasaray fa sul serio per trattenere Victor Osimhen. L’indiscrezione arriva direttamente da Florian Plettenberg, esperto giornalista di Sky Germania, che ha svelato su X i piani del club turco per l’attaccante di proprietà del Napoli.

Secondo quanto rivelato da Plettenberg, il bomber nigeriano sta vivendo un momento magico a Istanbul. Il suo impatto con la tifoseria del Galatasaray è stato straordinario, tanto da diventare in pochi mesi il nuovo idolo della Türk Telekom Arena.

Un feeling speciale quello tra Osimhen e il club turco, che ora sogna il colpo definitivo. Il centravanti ha già fatto sapere di trovarsi benissimo in squadra, dove ha stretto amicizie importanti con diversi compagni.

L’operazione si preannuncia complessa ma non impossibile. Il Galatasaray conosce le richieste del Napoli: servono 75 milioni di euro per il cartellino dell’ex Lille. Una cifra importante che però non spaventa la dirigenza turca, pronta a uno sforzo economico significativo.

Per il momento Osimhen ha escluso ogni possibilità di trasferimento a gennaio. La sua volontà è chiara: terminare la stagione con il Galatasaray per poi valutare il futuro in estate.

I primi contatti tra le parti sono già avvenuti. Il club turco vuole anticipare la concorrenza e sta pianificando la strategia per convincere sia il giocatore che il Napoli. L’obiettivo è trasformare il prestito in un acquisto definitivo.

🚨🔴🟡 Victor #Osimhen is currently not planning a move in winter and Galatasaray are now making serious efforts to keep him in summer.

Initial talks have already taken place. The 25y/o striker feels very comfortable in Istanbul, enjoys his role as a fan favorite, and has many… pic.twitter.com/7E5VMkqNlc

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 16, 2024