Osimhen-Galatasaray, affare fatto: Trattativa gestita da Manna senza Calenda

Osimhen ha gestito personalmente il trasferimento al Galatasaray. Manna e Micheli hanno concluso l’operazione senza l’agente Calenda.

Victor Osimhen è a un passo dal Galatasaray. Il Mattino rivela i dettagli di una trattativa lampo che ha visto protagonista l’attaccante nigeriano in prima persona.

Secondo il quotidiano napoletano, Osimhen “ha accettato il trasferimento a Istanbul, dopo aver seguito in prima persona la trattativa”. Il bomber è già volato in Turchia, arrivando nel cuore della notte.

La peculiarità dell’affare sta nel ruolo marginale dell’agente Roberto Calenda. Il Mattino sottolinea: “Non si fida più di nessuno, ha fatto tutto da solo e ha rinunciato persino ad andare in Nigeria, pur di gestire direttamente la faccenda”.

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha giocato un ruolo chiave nella conclusione dell’operazione. I turchi, favoriti dal rapporto diretto con Maurizio Micheli, hanno proposto un’offerta allettante: “Un’operazione in prestito gratuito per un anno, accollandosi per intero i 12 milioni netti dell’ingaggio del nigeriano (e anche un bonus alla firma)”.

Osimhen, che indosserà la maglia numero 99, ha posto una condizione: “Vuole una via di fuga già a gennaio, nel caso di chiamata della Premier o del Psg”. Il club Turco ha accettato le condizioni del Napoli e del bomber:

“Stipendio 100% coperto dal Galatasaray (stesso stipendio che guadagnava al Napoli); prestito di 4 mesi ma che può essere attivato per una stagione completa; nuova clausola rescissoria da 75 milioni di euro che può essere attivata a gennaio 2025, con il Galatasaray che viene tagliato; visite mediche in corso”.