Ordine: “Juventus? Con questi due avresti vinto lo Scudetto fumando la sigaretta”

Il giornalista Franco Ordine si è soffermato sulla situazione attuale della Juventus sotto la guida di Massimiliano Allegri.

Nel corso di un intervento a Pressing, il giornalista Franco Ordine ha espresso le sue opinioni sulla situazione attuale della Juventus sotto la guida di Allegri.

Ordine ha sottolineato l’importanza delle dichiarazioni pre-partita di Allegri riguardo all’euforia nella squadra. Sebbene giocare una sola partita a settimana sia considerato un vantaggio storico per la Juventus, Ordine crede che la mancanza di coerenza nelle prestazioni sia un problema fondamentale. Passare da un’ottima partita contro la Lazio a una deludente contro il Sassuolo nel giro di una settimana può destabilizzare una squadra, specialmente quando si perde il punto di riferimento rappresentato da un giocatore esperto come il portiere.

Secondo Ordine, la Juventus avrebbe potuto evitare questa instabilità se avesse fatto due mosse di mercato cruciali, ossia l’acquisizione di Kessie e Lukaku. Ecco le sue parole:

“La cosa più importante è quello che dice prima della partita Allegri che ha parlato di euforia. La Juventus ha una partita a settimana e storicamente è anche vero che è un vantaggio ma il punto è che se passi da una partita eccellente con la Lazio ad una partita scadente con il Sassuolo nel giro di una settimana nella quale hai uno degli uomini più esperti, il portiere, il responsabile numero uno, si perdono i punti di riferimento. Ci può essere questo clima dove vogliono fare la forca ad Allegri ma se la Juventus avesse preso Kessie e Lukaku vinceva lo Scudetto fumando la sigaretta ma siccome non ha preso nessuno è evidente che questa è una squadra che ha alti e bassi e non è ancora matura per essere chiamata Juventus”.