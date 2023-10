Chirico ammette: “Napoli tecnicamente superiore alla Juventus”

Marcello Chirico, giornalista noto per la sua fede juventina, sorprende tutti con una dichiarazione: “Il Napoli è tecnicamente superiore alla Juventus”.

CALCIO NAPOLI. Clamorosa ammissione di Marcello Chirico, nota firma di fede juventina, che in tv ha dichiarato la superiorità tecnica del Napoli sulla Juventus. Ospite de Il Processo su 7Gold, il giornalista ha risposto a Pioli che vede i bianconeri favoriti per lo scudetto.

Il tecnico dei rossoneri in un’intervista, aveva previsto una lotta a quattro per lo scudetto, coinvolgendo Juventus, Milan, Inter e Napoli. Tuttavia, aveva sottolineato come la Juventus avesse l’indubbio vantaggio di non dover disputare le coppe europee, suggerendo che questo potesse dare loro un vantaggio nella corsa al titolo.

Chirico, tuttavia, ha una visione diversa: “Devo ammettere che, a livello tecnico, il Napoli è decisamente superiore alla Juventus. E lo stesso vale per Milan e Inter”. Ha poi fatto riferimento alla recente partita della Juventus contro l’Atalanta, sottolineando come non sembrasse una squadra destinata a giocare un ruolo da protagonista nel campionato.

Parole sorprendenti da una firma da sempre vicina al mondo Juve. Che di fatto mette Napoli, Inter e Milan un gradino sopra i bianconeri, nonostante il vantaggio di giocare solo il campionato.

Una mini-rivoluzione nelle idee di Chirico, forse influenzata dal gioco espresso dagli azzurri di Garcia. Sta di fatto che il giornalista vede oggi il Napoli superiore tecnicamente alla Vecchia Signora. Una consapevolezza che i tifosi partenopei già avevano acquisito da tempo.