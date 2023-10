Biasin: “Gioco da provinciale. Ma i tifosi cosa vanno a fare allo stadio?”

Il giornalista Fabrizio Biasin si è soffermato sulla prestazione della Juventus di Massimiliano Allegri nell’ultima sfida con l’Atalanta.

Il giornalista sportivo Fabrizio Biasin ha scatenato una tempesta di critiche nei confronti di Massimiliano Allegri e della Juventus, esprimendo il suo disappunto per la prestazione deludente della squadra durante l’ultimo match contro l’Atalanta. Parlando a Pressing su Italia 1, Biasin ha messo in luce il crescente malcontento dei tifosi, chiedendosi quale motivo ci sia per andare allo stadio a vedere una squadra che offre un gioco così deludente.

“Io provo a mettermi nei panni dei tifosi della Juventus,” ha dichiarato Biasin. “Il primo Allegri non è che producesse un calcio meraviglioso, però era un calcio che portava tanti punti, vittorie, risultati e bellezza da quel punto di vista. Se non puoi permetterti di portare quella cosa lì, le vittorie, allora mi devi dare qualcos’altro, perché altrimenti io cosa vengo allo stadio a fare? A sentirmi dire che questa è squadra che deve arrivare al quarto posto? È frustrante per un tifoso così come è frustrante che non ci sia una minima crescita. Se ci fosse una minima crescita dal punto di vista delle prestazioni e del gioco, sono cambiate le rose ecc. allora uno dice ‘vabbè, aspetto e paziento’. Qui non si vede nulla”.

Biasin ha aggiunto: “Quello che abbiamo visto oggi dalla Juventus è stato imbarazzante. Oggi la Juventus ha giocato una partita da provinciale e non è una cosa che siamo abituati a vedere quando gioca la Juventus. Di Maria che ha voluto Allegri l’anno scorso alla Juve, segna un gol a partita”.