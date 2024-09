Oppini: “Sognavo Conte alla Juve, ma ora fa grande il Napoli”

Francesco Oppini non nasconde il suo rammarico per Antonio Conte, il vero colpo del Napoli, e si proietta alla sfida contro la Juventus.

Il conto alla rovescia per Juventus-Napoli è già iniziato e i tifosi di entrambe le squadre sono in fermento. Tra i più appassionati c’è Francesco Oppini, dichiarato tifoso juventino, che ai microfoni di Televomero ha espresso tutto il suo rammarico per non aver visto Antonio Conte tornare sulla panchina della Juventus.

“Il Napoli è una squadra costruita alla grande, ma il vero colpo è Conte. Lo sognavo alla Juve, speravo di vederlo di nuovo lì, ma è il Napoli che ha fatto il colpo. È lui il valore aggiunto degli azzurri.” Con queste parole, Oppini ha fatto capire quanto avrebbe voluto vedere Conte guidare ancora la squadra bianconera.

“La mano di Conte si vede subito”

Non solo rimpianti, ma anche tanti complimenti per il tecnico salentino. Oppini non ha dubbi sul fatto che Conte sia la chiave del successo del Napoli in questa stagione. “Ho guardato la partita contro il Cagliari e si vede la sua impronta. Nelle gare sporche, quelle in cui ci vuole grinta e carattere, lui fa la differenza. Sono sicuro che sarà così anche contro la Juventus. Conte non sbaglia queste sfide!”

Oppini: “Conte? Un grande rimpianto per la Juve”

