Serie A: tre azzurri nella Top 11 della quarta giornata

Meret, Buongiorno e Lukaku brillano nella formazione ideale della quarta giornata

Il Napoli di Antonio Conte non smette di impressionare e, dopo il trionfo per 4-0 sul Cagliari, la squadra continua a farsi notare. La Lega Serie A ha inserito ben tre giocatori azzurri nella top 11 della quarta giornata, a conferma del lavoro magistrale di Conte e della qualità del gruppo.

Meret, protagonista tra i pali con interventi decisivi, Buongiorno, solido in difesa e autore di un gol, e Lukaku, implacabile in attacco, rappresentano il volto di un Napoli che non si accontenta e punta sempre più in alto.

Questa tripla presenza nella top 11 non è un caso. È la prova che il lavoro di Conte sta portando frutti concreti e che il Napoli è pronto a lottare per le posizioni che contano. I tifosi possono sognare: con Conte in panchina, nulla sembra impossibile.