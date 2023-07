Valentina De Laurentiis, figlia di Aurelio, è la grande firma di questo Napoli che si nutre di speranza per un futuro di soddisfazioni.

La SSC Napoli ha ufficialmente aggiunto una nuova stella al suo firmamento: Valentina De Laurentiis. Figlia del presidente Aurelio De Laurentiis, Valentina ha sempre lavorato dietro le quinte del club e ha fatto parte del consiglio di amministrazione per molti anni. Ma è ora che la sua presenza emerga in primo piano, segnando l’inizio di una nuova era per il Napoli.

Fin dalla presentazione del ritiro estivo e la presentazione delle nuove maglie, Valentina De Laurentiis ha dimostrato di avere familiarità con il settore e si è impadronita della scena. Con la sua calma e il suo modo gentile, rappresenta un volto nuovo per il Napoli in questa fase di cambiamento e offre speranza per un futuro ricco di grandi soddisfazioni.

L’arrivo di Valentina De Laurentiis è un segno della volontà del presidente Aurelio De Laurentiis di promuovere la raffinatezza e l’eleganza nel calcio. È un’importante vittoria per la figura femminile nel mondo dello sport, che spesso viene ancora sottovalutata. Con passi decisi e lungimiranti, il Napoli si sta muovendo verso un nuovo traguardo, guidato dalla visione di coloro che sanno come fare grandi cose.

Con questa nuova stella, la SSC Napoli si rafforza ulteriormente e guarda con fiducia al futuro. Valentina De Laurentiis rappresenta un simbolo di successo e di crescita per il club, e si spera che porterà grandi e nuove soddisfazioni ai tifosi azzurri.