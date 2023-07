Dimaro, visite mediche per Gollini in ritiro: ora il Napoli ha in porta due campioni

Pierluigi Gollini si sta dirigendo verso Dimaro Folgarida: visite mediche nella sede del ritiro del Napoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il Napoli ha preso una ‘sagace’ decisione decidendo di proseguire con due portieri di grande qualità. Pierluigi Gollini, che nella scorsa stagione è stato in prestito a partire da gennaio (occupando il posto di Salvatore Sirigu), è pronto per indossare nuovamente la maglia azzurra. Come abbiamo riportato nelle scorse settimane, il club del presidente Aurelio De Laurentiis ha recentemente concluso l’operazione con l’Atalanta: si tratta di un prestito con diritto di riscatto. Questa è la soluzione migliore possibile, considerando che permetterà al Napoli di continuare a lavorare con l’estremo difensore bolognese, rinviando l’eventuale investimento per l’acquisto.

Gollini è chiaramente entusiasta di poter giocare a Napoli, come ha dichiarato esplicitamente anche dopo la festa dello scudetto. E’ improbabile che si accontenti del ruolo di vice di Alex Meret. O meglio, al momento, il portiere friulano parte come titolare. Tuttavia, lo fa con la consapevolezza che ha un valido collega pronto a sostenerlo ma anche desideroso di convincere l’allenatore Garcia a puntare su di lui. Gollini arriverà a breve in ritiro a Dimaro e svolgerà le visite mediche direttamente in Trentino.