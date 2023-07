Presentazione maglia SSC Napoli, Valentina De Laurentiis: “Resteranno nella storia. Un omaggio alla città, col sole che sorge dal Vesuvio”

Oggi la presentazione della nuova maglia della SSC Napoli, idea di Valentina De Laurentiis che ha presentato il progetto.

La SSC Napoli svela in anteprima la sua divisa da gioco per la stagione 2023-2024. La nuova maglia azzurra, che rappresenterà il club durante le competizioni della prossima stagione, sfoggerà con orgoglio il tricolore sul petto. La figlia di Aurelio De Laurentiis, Valentina. ha spiegato il progetto:

“E’ stato un privilegio lavorare insieme al gruppo Armani, soprattutto perchè le nostre maglie ora resteranno per sempre nella storia. Oggi presentiamo le prime due. Oltre al nostro Scudetto c’è il collo a vo ed il bordo manica per enfatizzare la vittoria dello Scudetto. Il colore dominante rimane e rimarrà per sempre l’azzurro. La seconda è un omaggio alla città, col sole che sorge dal Vesuvio”.