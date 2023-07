Giuntoli-Juventus, Moggi furioso: “Quello che hanno scritto su di me è falso”

L’ex dirigente di Napoli e Juventus, Luciano Moggi, ha espresso il suo disappunto riguardo all’arrivo di Cristiano Giuntoli alla Juventus.

L’ex dirigente di Napoli e Juventus, Luciano Moggi, è intervenuto in un’intervista a Radio Goal, soffermandosi sull’approdo di Cristiano Giuntoli alla Juventus:

“Cristiano Giuntoli alla Juventus? Nessuna sorpresa. Tutto quello che hanno scritto è falso. Hanno affermato che io avrei osteggiato Giuntoli, avrei parlato male di lui al fine di non consentirgli di approdare in bianconero. Tutto falso perché io lo stimo tantissimo. Il Direttore Sportivo era legato al Napoli da un altro anno di contratto, magari ha fatto fatica ad avere il via libera da Aurelio De Laurentiis, ma poi è andato tutto come previsto”.

“Non credo sia facile sostituire una figura come Cristiano Giuntoli. Il Direttore Sportivo fa bene da anni. Ma Aurelio De Laurentiis è uno bravo, saprà come rinforzare ulteriormente la squadra. Se resta Osimhen il Napoli sarà competitivo anche nella prossima annata calcistica. In caso contrario non sarà semplice riconfermarsi“, ha aggiunto Luciano Moggi.

Riguardo al movimento dei giocatori verso l’Arabia Saudita, Moggi ha commentato: “Molti giocatori stanno emigrando verso l’Arabia Saudita? Gli arabi desiderano migliorare il loro livello, ma non credo che riusciranno a fare grandi cose. Il campionato rimarrà poco competitivo.”