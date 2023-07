Criscitiello: “Parole Giuntoli? Ha dato un dritto e rovescio al cuore dei napoletani”

Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, si è soffermato sull’arrivo di Giuntoli alla Juventus e sulle sue prime parole.

Cristiano Giuntoli è stato nominato Football Director della Juventus con un contratto fino al 2028. L’ex direttore sportivo del Napoli ha combattuto per oltre un mese per liberarsi da De Laurentiis e intraprendere questa nuova sfida. Una sfida che lo riempie di emozioni, come emerso dalle prime parole di Giuntoli da juventino, parole che hanno colpito nel segno tutti i tifosi napoletani che lo hanno praticamente idolatrato per otto anni dopo alcuni colpi di mercato che si sono rivelati dei veri e propri ‘gioielli’ per il Napoli.

A soffermarsi sulle prime parole di Giuntoli alla Juventus è stato anche il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, che nel suo consueto editoriale scrive:

“Intanto alla Juventus si è presentato Cristiano Giuntoli e con zero diplomazia ha lanciato il suo cuore in braccio ai tifosi juventini e ha dato un dritto e rovescio ai napoletani. Ora bisogna fare mercato. Anche tanta pulizia. Tra oggi e domani potrebbe sferrare il primo colpo. Milinkovic Savic dalla Lazio. E’ lui il suo bigliettino da visita”.

Criscitiello ha poi aggiunto: “Bisogna chiudere l’accordo con la Lazio ma, questa volta, Lotito non potrà tirare in eterno la corda. Il contratto del calciatore è un biglietto aereo per Torino. Il sergente deve cambiare il centrocampo della vecchia signora. I giovani ci sono ma serve uno al posto del flop Pogba. Giuntoli è sul pezzo, Allegri anche. Adesso bisogna sistemare la squadra che parte da buone basi ma 4-5 ritocchi saranno obbligatori”.