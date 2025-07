Ndoye diventa un caso

Sam Beukema è arrivato. Il difensore olandese, quinto colpo ufficiale del Napoli, ha raggiunto ieri sera il ritiro di Dimaro dopo aver sostenuto le visite mediche a Roma. Oggi sarà già in campo per la prima seduta con i nuovi compagni. Lo rivela Vincenzo D’Angelo su Gazzetta dello Sport, sottolineando come il club stia agendo con grande tempestività per fornire a Conte una rosa ampia, competitiva e pronta per affrontare tutte le competizioni.

Solo 24 ore prima era sbarcato Lorenzo Lucca, altro volto nuovo per il reparto offensivo. Accolto da De Laurentiis con un messaggio social, è già in gruppo da ieri. Beukema, acquistato per 30 milioni più bonus dal Bologna, è stato individuato come alternativa a Rrahmani per il centrodestra, ma può agire anche a sinistra: una mossa necessaria, vista l’assenza prolungata di Buongiorno, ancora in fase di recupero post-intervento (ne avrà per almeno tre settimane).

Ndoye, trattativa in salita: spunta anche il Nottingham

Come racconta ancora D’Angelo sulla Gazzetta, l’altro nome caldo è quello di Dan Ndoye: l’esterno del Bologna piace tantissimo al Napoli, che ha già un’intesa di massima col giocatore, ma si scontra con la valutazione emiliana (non meno di 40 milioni). Sullo sfondo, si è fatto avanti anche il Nottingham Forest, che potrebbe presentare un’offerta concreta nei prossimi giorni.

Il ds azzurro Manna non molla, ma tiene in caldo anche le alternative: Antonio Nusa del Lipsia e persino Federico Chiesa, oggi al Liverpool. Si raffredda invece la pista Grealish: il Napoli ha escluso il prestito del fantasista del City, complice un ingaggio considerato fuori portata. A parlare della situazione è stato anche Marco Di Vaio, ds del Bologna: «Con Ndoye ci sono stati apprezzamenti, ma c’è apertura per un eventuale rinnovo. Vedremo come evolverà il mercato».

Juanlu, Miretti e altri innesti: rosa da completare

Secondo quanto evidenziato da Vincenzo D’Angelo su Gazzetta dello Sport, il Napoli non ha intenzione di fermarsi. Al netto dell’uscita di Osimhen (per cui si attende la documentazione finale del Galatasaray), servono ancora almeno tre innesti:

un secondo portiere affidabile,

un terzino destro come alternativa a Di Lorenzo,

un centrocampista che possa colmare a gennaio l’assenza di Anguissa, impegnato in Coppa d’Africa.

Il profilo ideale sulla fascia destra è Juanlu, esterno classe 2003 del Siviglia, per cui l’affare è impostato su una base da 15 milioni. Per la mediana, piace Fabio Miretti della Juventus, altro 2003, che Manna conosce bene per i trascorsi in bianconero. Entrambi non occuperebbero slot nella lista Serie A.

Il piano di Conte è chiaro, conclude D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport: creare una squadra profonda, modulabile e in grado di affrontare una stagione intensa tra campionato, coppe e Champions. E il Napoli si sta muovendo per dargli esattamente ciò di cui ha bisogno.