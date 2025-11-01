1 Novembre 2025

NBA, addio ai Los Angeles Lakers: morto il club più amato della storia del basket | Fine della corsa

Marco Fanfani 1 Novembre 2025
Lebron James

Lebron James - fonte Facebook - napolipiu.com

I Los Angeles Lakers sono una delle squadre più temute, amate e rispettate della NBA. La notizia ha quindi sconvolto tutti.

I Los Angeles Lakers vantano una storia ricca di leggende che hanno lasciato un’impronta indelebile nella NBA. Tra tutte, Kobe Bryant rappresenta senza dubbio l’icona più recente: venti stagioni con la maglia giallo‑viola, cinque titoli NBA e 18 convocazioni all’All-Star Game hanno consacrato la sua carriera. La sua “Mamba Mentality” ha influenzato generazioni di giocatori e tifosi, rendendolo un simbolo non solo di eccellenza sportiva ma anche di dedizione e resilienza.

Negli anni ’80, Magic Johnson ha incarnato lo spirito dello “Showtime”, il gioco spettacolare e veloce dei Lakers. Playmaker versatile e carismatico, ha guidato la squadra a cinque titoli NBA, rivoluzionando il ruolo del guard con la sua capacità di passare, segnare e coinvolgere i compagni. La sua influenza va oltre il parquet, essendo stato un punto di riferimento per coesione e leadership.

Kareem Abdul‑Jabbar, con i suoi cinque titoli NBA con i Lakers, rappresenta invece longevità ed eccellenza. Il celebre “skyhook” e la capacità di dominare sotto canestro hanno reso la sua carriera leggendaria. La sua dedizione e il talento puro hanno definito standard altissimi per la franchigia, contribuendo a consolidare la fama dei Lakers come una delle squadre più iconiche del basket mondiale.

Shaquille O’Neal ha lasciato un segno indelebile con la sua forza fisica e la sua presenza dirompente sotto canestro. Insieme a Kobe Bryant ha guidato i Lakers a un “three‑peat” tra il 2000 e il 2002, dominando la lega e diventando un simbolo di potenza e personalità. Ognuna di queste leggende ha contribuito a costruire l’identità unica dei Lakers, rendendoli una delle franchigie più celebrate nella storia del basket.

I Lakers muoiono e rinascono: cambiano proprietario

Un giorno storico per l’NBA: i Los Angeles Lakers passano a una nuova proprietà dopo più di quattro decenni sotto la famiglia Buss. La maggioranza delle azioni della storica franchigia è stata acquisita da Mark Walter, CEO di TWG Global, con l’approvazione unanime delle altre squadre della lega. La famiglia Buss, al timone dal 1979 e artefice di 11 titoli NBA, lascia la gestione diretta, pur mantenendo un ruolo attivo attraverso Jeanie Buss, che resterà governatore della squadra per almeno i prossimi cinque anni.

Adam Silver, commissioner della NBA, ha evidenziato l’esperienza di Walter nel mondo sportivo, ricordando il suo precedente ruolo come proprietario di minoranza dei Lakers e degli Sparks della WNBA: «Mark Walter sarà un amministratore attento e competente. Ringrazio anche la famiglia Buss per 46 anni di leadership straordinaria». Sebbene i dettagli economici non siano stati ufficializzati, le stime parlano di un affare intorno ai 10 miliardi di dollari, cifra record nelle transazioni sportive, con valutazioni che variano da 7‑8 miliardi fino a un massimo di 12 miliardi secondo alcune fonti.

Los Angeles Lakers
Los Angeles Lakers – fonte Instagram – napolipiu.com

Una transazione destinata a segnare la storia

Il passaggio di proprietà rappresenta un momento cruciale per i Lakers, una delle franchigie più iconiche della NBA. Walter eredita una squadra con una tradizione vincente e l’arduo compito di mantenerne lo standard di eccellenza sia dentro che fuori dal campo.

Con la leadership di Walter e il contributo continuo della famiglia Buss attraverso Jeanie, i Lakers puntano a proseguire la loro storia di successi e innovazione, confermandosi come simbolo mondiale del basket professionistico.

Altro

benitez gabri veiga napoli

Famiglia Rafa Benitez in lacrime: è morto un autentico genio del pallone | Terribile tragedia a 64 anni

Marco Fanfani 31 Ottobre 2025
Ivan Juric-ansa-napolipiu.com

Juric richiama il fedelissimo: recupero lampo dopo la rottura del crociato | Già disponibile a combattere

Lorenzo Gulotta 31 Ottobre 2025
tudor-lapresse-napolipiu.com (1)

Tudor lancia la maledizione: tu non giocherai più una partita con questa squadra | 2 ore dopo si fa male davvero

Marco Fanfani 31 Ottobre 2025
Anguissa-OneFootball-Napolipiu.com

Addio Zambo Anguissa: rottura totale con Napoli | Già a gennaio vestirà un’altra maglia

Lorenzo Gulotta 31 Ottobre 2025
Inter

INTER RINVIATA: la Serie A si ferma per la terribile tragedia | Il calcio passa in secondo piano

Marco Fanfani 31 Ottobre 2025
Luciano Spalletti (LaPresse) Napolipiu

Spalletti alla Juve, c’è già il PRIMO EPURATO: lui non può giocare per la squadra | Rimosso dalla rosa

Lorenzo Gulotta 31 Ottobre 2025

Ultimissime

sacchi juve

Sacchi: «Conte e Fabregas, due maestri del gioco. Napoli e Como? Sarà una sfida da non perdere»

redazione 1 Novembre 2025
Lebron James

NBA, addio ai Los Angeles Lakers: morto il club più amato della storia del basket | Fine della corsa

Marco Fanfani 1 Novembre 2025
conte-lapresse-napolipiu.com (7)

Napoli-Como, Fabregas sogna lo sgambetto a Conte: tornano McTominay e Hojlund, Lukaku in tribuna

redazione 1 Novembre 2025
mctominay (lapresse) - napolipiu-3

Napoli, McTominay torna al Maradona: un anno dopo il Como, lo scozzese è ancora il motore del gioco di Conte

redazione 1 Novembre 2025
benitez gabri veiga napoli

Famiglia Rafa Benitez in lacrime: è morto un autentico genio del pallone | Terribile tragedia a 64 anni

Marco Fanfani 31 Ottobre 2025