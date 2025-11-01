Napoli-Como, Fabregas sogna lo sgambetto a Conte: tornano McTominay e Hojlund, Lukaku in tribuna
Sfida nella sfida al Maradona. Come riporta Riccardo Guglielmetti del Corriere dello Sport, Cesc Fabregas sogna di replicare l’impresa dello scorso febbraio, quando il suo Como riuscì a sorprendere il Napoli di Antonio Conte. I lombardi, reduci dal brillante 3-0 rifilato al Verona, cercano ora continuità contro i campioni in carica, in una gara che promette intensità e tattica.
Alla vigilia, sia Fabregas che Conte hanno scelto la via del silenzio strategico. Tuttavia, spiega Guglielmetti sul Corriere dello Sport, l’idea del tecnico spagnolo appare chiara: confermare il 4-2-3-1, con poche modifiche negli interpreti. In difesa Kempf insidia Carlos per una maglia da titolare, mentre Da Cunha è in vantaggio su Caqueret. Davanti spazio ad Assane Diao, l’uomo che proprio lo scorso febbraio firmò la rete da tre punti contro Conte, ma che quest’anno non ha ancora trovato il gol. In attacco, Douvikas sembra destinato a vincere il ballottaggio con Morata, che ritroverà così il suo ex allenatore.
Dall’altra parte, racconta Fabio Tarantino del Corriere dello Sport, il Napoli si prepara a ritrovare la sua identità. Dopo l’infrasettimanale di Lecce, Conte è pronto a rimettere in campo i suoi titolarissimi per la decima giornata di Serie A contro il Como. A Castel Volturno si è rivisto anche Romelu Lukaku, che ha svolto lavoro differenziato dopo la lunga riabilitazione tra Bruxelles e Anversa: il suo rientro è previsto tra metà e fine dicembre. Oggi “Big Rom” sarà allo stadio come ospite speciale.
Come sottolinea ancora Tarantino sul Corriere dello Sport, il tecnico azzurro effettuerà diversi cambi. Tornano dal 1’ McTominay e Hojlund, con quest’ultimo pronto a riprendersi il posto al centro dell’attacco dopo il gol decisivo al Genoa di un mese fa. Dietro, Rrahmani è favorito su Juan Jesus per affiancare inediti centrali dello scorso anno, mentre Lobotka rientra in gruppo e dovrebbe accomodarsi in panchina.
In avanti, novità importante: David Neres torna titolare sulla sinistra, dopo aver agito da falso nove contro l’Inter e da esterno a Lecce. Il Napoli di Conte si presenterà con Milinkovic-Savic in porta, Di Lorenzo e Spinazzola terzini, Gilmour in regia affiancato da Anguissa e McTominay, con Politano a completare il tridente. Lang, smaltito il problema alla coscia sinistra, partirà dalla panchina.
Conclude il Corriere dello Sport: al Maradona si rinnova la sfida tra due visioni di calcio opposte, quella giovane e coraggiosa di Fabregas contro l’esperienza e la solidità di Conte.