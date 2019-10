Napoli, Zielinski numeri da record. Il polacco stupisce per un dato

Zielinski macina numeri da record. Il centrocampista del Napoli stupisce per un dato e si conferma fondamentale per Ancelotti

Piotr Zielinski registra numeri da record. Il centrocampista polacco ha giocato praticamente sempre, registrando già 630’minuti in campionato e togliendo la palma del sempre presente a Callejon.

Zielinski non rientra nei cosiddetti uomini copertina del Napoli. Lavoratore silenzioso è diventato fondamentale per il tecnico Carlo Ancelotti.

Con l’arrivo di Lozano, gli addetti ai lavori avevano valutato l’ipotesi di un cambio di modulo che avesse valorizzato il messicano a discapito di Zielinki.

Invece l’ex Udinese ed Empoli, non solo si è confermato un giocatore importantissimo in rosa, ma di fatto nessuno è stato utilizzato più di lui in campionato.

I NUMERI RECORD DI ZIELINSKI

Piotr Zielinski nelle prime sette partite della serie A ha giocato 630’ minuti. Il centrocampista polacco non si è perso un solo minuto delle sfide sin qui giocate dai partenopei.

L’unico altro giocatore della rosa del Napoli ad aver giocato tutte le gare in questo primo scorcio di stagione in campionato è José Maria Callejon che però, a differenza del compagno, è sceso in campo ‘solo’ per 495’ (con il Lecce e con il Torino è entrato dalla panchina).

Numeri da record per Zielinski che rappresentano però una conferma rispetto a quanto visto nel passato. Il centrocampista polacco, che fa della duttilità uno dei suoi punti di forza e che infatti viene utilizzato tanto in mediana quanto sull’out di sinistra, nelle sue precedenti tre stagioni al Napoli ha sempre disputato in media 36 partite in campionato.

Nonostante la nutrita concorrenza a centrocampo e qualche prestazione non all’altezza delle aspettative, Zielinski si conferma, almeno per il momento, un giocatore imprescindibile per Ancelotti.