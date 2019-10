Confronto Ancelotti-De Laurentiis dopo Genk, ecco cosa si sono detti

Un lungo confronto Ancelotti-De Laurentiis è andato in scena dopo Genk. A comunicarlo è Gianluca Gifuni nel corso di Marte Sport Live.

Già da qualche giorno si è parlato di un presidente non proprio felicissimo degli ultimi risultati del Napoli, cosa che ha fatto scattare un confronto tra allenatore e patron degli azzurri.

Nessuna lite tra De Laurentiis e Ancelotti

Nelle ultime ore si è parlato in maniera insistenti anche di una possibile lite tra allenatore e presidente, ma secondo quanto riferito da Gifuni attraverso le frequenze di Radio Marte il confronto Ancelotti-De Laurentiis è stato “sereno e sono stati utilizzati toni pacati. In quella occasione non ci sono stati scontri oppure liti. Questo, almeno, è quanto risulta alla nostra redazione”. La riunione tra i due è avvenuta dopo la gara di Genk di Champions League, pareggiata dal Napoli per 0-0: “Dopo il pareggio tra il Genk e il Napoli, c’è stato un incontro, a pranzo, tra Carlo Ancelotti e Aurelio De Laurentiis. I due hanno parlato del momento degli azzurri, di quanto stava accadendo”. Nonostante qualche difficoltà insomma il confronto tra i due non ha creato ulteriori malumori che avrebbero potuto minare ulteriormente la serenità del gruppo.