Ibrahimovic al Napoli, Sky: “Innamorato della città”

Ibrahimovic al Napoli è un’idea di calciomercato che aleggia da qualche giorno. Suggestione che è stata commentata anche da Franceco Modugo di Sky.

Le recenti dichiarazioni dello svedese su Ancelotti e sulla possibilità di tornare in Serie A hanno riacceso le sirene di calciomercato su Ibravhimovic ed un possibile arrivo al Napoli, che resta molto complicato anche per l’età del giocatore ha 38 anni.

Calciomercato Napoli

L’ipotesi di vedere Ibrahimovic al Napoli viene analizzata anche negli studi di Sky da Francesco Modugno che dice: “Zlatan a Napoli c’è già stato, in vespa con Cannavaro ed in quella occasione si è innamorato di Napoli e delle sue molteplici bellezze. Così come si è innamorato di quello Stadio San Paolo che lo ha sempre fischiato”. Ma Ibrahimovic ha un ottimo rapporto anche con Carlo Ancelotti come conferma lo stesso Modugno: “Tra i due c’è un rapporto di simpatia, una volta sono anche andati insieme ad Hollywood. Ibra al Napoli è una bella suggestione”.