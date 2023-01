Scotto: “Offerte per Zerbin, Demme e Gaetano: la risposta del Napoli”

Giovanni Scotto rivela che Zerbin, Demme e Gaetano hanno ricevuto offerte sul mercato: netta la risposta del Napoli

I calciatori del Napoli meno impiegati in campo fanno goal a tante squadre di Serie A ma il Napoli alza il muro e dice di no. Nelle ultime ore vari club hanno aumentato le insistenze per Alessio Zerbin, Diego Demme e Gianluca Gaetano ma la società del presidente Aurelio De Laurentiis non vuole cambiare alcunché per cui la rosa resterà così. Fatta eccezione per sorprese dell’ultim’ora ma, per il modo in cui si è mosso il Napoli, gli azzurri non dovrebbero muoversi né in entrata né in uscita. Un chiaro segnale di voler mantenere intatta la rosa di Luciano Spalletti così come è partita a luglio in ritiro.

Il Napoli alza il muro davanti alle offerte di Zerbin, Demme e Gaetano

A proposito di ciò, il giornalista campano, firma del quotidiano ‘Il Roma’, dichiara: “Come sempre nell’ultimo giorno di mercato, gli addetti ai lavori tirano dentro il Napoli ma non farà operazioni. Respinte le ultime richieste per Alessio Zerbin (proposta del Bologna) e Diego Demme (offerta del Sassuolo), e Gianluca Gaetano, chiesto dalla Cremonese, che ha poi virato su Tiemouè Bakayoko. Caprile e Cheddira interessano per il futuro” si legge sugli account social del cronista partenopeo.