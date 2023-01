Calciomercato Napoli: Giuntoli prepara tre sorprese

Il Napoli pensa anche al futuro. Blindata la porta con l’arrivo di Gollini e occhio su giovani talenti della Serie A.

Il direttore sportivo del Napoli, Giuntoli, ha tre sorprese pronte, secondo l’edizione odierna del quotidiano “Il Mattino”. Anche se non farà nulla nelle ultime ore di mercato, terrà d’occhio le mosse delle squadre rivali. La serie A ha trascorso veramente poco quest’anno. La formula dell’ingaggio di Gollini lascia aperte molte opzioni: prevede un’opzione di riscatto del giocatore a giugno per 8 milioni di euro. Non sarà più solo un prestito, come in precedenza ipotizzato. Il Napoli ha quindi blindato la porta con Gollini che sa che dovrà essere il vice di Meret. Se gli agenti di Meret esagerassero nelle richieste di rinnovo, Giuntoli ha già due portieri in mente per il futuro: Vicario dell’Empoli e Carnesecchi della Cremonese, oltre a Elia Caprile, il 22enne portiere del Bari.

De Laurentiis ha personalmente richiesto Vicario dell’Empoli. La linea verde del futuro prevede un tetto salariale di 2,5 milioni di euro e un salary cap intorno a 75 milioni. Queste sono le linee guida di De Laurentiis, ma presto tutta la serie A dovrà adeguarsi. L’occhio di Giuntoli è anche su Tommaso Baldanzi, il 20enne centrocampista offensivo dell’Empoli, su Josh Doig, il terzino scozzese dell’Hellas Verona, e su Frattesi e Laurienté, entrambi esterni d’attacco del Sassuolo.

Traorè, che gioca nel Wolverhampton, è anche di interesse, soprattutto se ci sono difficoltà nel rinnovo di Lozano. Anche Walid Cheddira, l’attaccante del Bari, piace molto. Per quanto riguarda Osimhen, non c’è ancora un appuntamento per il rinnovo e il suo ingaggio attuale di 4,5 milioni di euro non potrà essere ulteriormente aumentato. Il Napoli lo valuta 150 milioni di euro. Non è ancora il momento di parlare del futuro di Zielinski e Lozano, ma a maggio sarà un argomento di discussione. Chi non rinnova, corre il rischio di finire sul mercato.