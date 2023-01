Plusvalenze Juve, Bargiggia stuzzica Tuttosport: “Adesso a cosa vi attaccherete?”

Per il caso plusvalenze sulla Juve, Paolo Bargiggia stuzzica Tuttosport scrivendo su Twitter adesso a cosa si attaccherà il giornale torinese

La Juventus è al centro delle inchieste per la vicenda plusvalenza. Da ieri sono pubbliche le motivazioni che hanno spinto la Corte federale d’Appello della FIGC ad infliggere una penalizzazione di 15 punti da scontare nel campionato in corso: “Un illecito grave, ripetuto e prolungato”, oltre alla “violazione dell’articolo 4“. A partire dalla giornata di ieri, la società bianconera avrà 30 giorni di tempo per presentare ricorso al Collegio di garanzia del Coni. La Juventus ha già dichiarato che presenterà ricorso, considerando “il documento viziato da evidente illogicità. […] Analizzeranno a fondo le motivazioni, pubblicate poco fa, della decisione delle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello”.

In più: “Si tratta di un documento, prevedibile nei contenuti, alla luce della pesante decisione, ma viziato da evidente illogicità, carenze motivazionali e infondatezza in punto di diritto, cui la Società e i singoli si opporranno con ricorso al Collegio di Garanzia presso il CONI nei termini previsti. La fondatezza delle ragioni della Juventus sarà fatta valere con fermezza, pur nel rispetto dovuto alle istituzioni che lo hanno emesso”.

Bargiggia mette nel mirino Tuttosport per il caso plusvalenze della Juventus

Paolo Bargiggia, esperto di mercato, ha messo nel mirino Tuttosport dopo la pubblicazione delle motivazioni della Corte d’Appello sul -15 inflitto alla Juve: “Ma adesso a cosa vi attaccate palafrenieri del Sistema Andrea Agnelli? Non vi resta che il vizio di forma e, sai moralmente che eventuale successo sarebbe! Vorrei leggere ancora un po’ di Guido Vaciago su Tuttosport e anche un po’ di mister Z”.