El Pais celebra De Laurentiis: “Napoli modello contro la deriva semi feudale del calcio”

El Pais celebra Aurelio De Laurentiis, scrivendo che il Napoli è il modello contro la deriva semi feudale del calcio

Il quotidiano spagnolo El Pais focalizza l’attenzione sul Napoli ed esalta, in primis, il presidente Aurelio De Laurentiis: “Napoli in fuga in Serie A, e così l’Arsenal in Premier, l’Union Berlin secondo in Bundesliga: in estate nessuno di questi club era destinato alle posizioni attuali. […] La scorsa estate ha ceduto Koulibaly al Chelsea (40 milioni) e Fabián Ruiz al PSG (23 milioni), e ha perso Lorenzo Insigne, guida la classifica con 10 punti di vantaggio sul secondo. […] L’allarme si è diffuso a Napoli dopo l’addio di tre grandi riferimenti. […] ma spicca la fiducia in modelli stabili ed efficaci, anche se è difficile annoverare Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, tra i dirigenti dal temperamento pacato e sguardo lungo. Ma c’è qualcosa. Prima con Maurizio Sarri e ora con Luciano Spalletti, il Napoli si è affermato come una delle squadre più attraenti d’Europa”.

Per El Pais il Napoli di De Laurentiis è il modello da seguire contro la deriva semi feudale del calcio

Per El Pais il Napoli è un esempio da emulare, eppure “non impediranno l’inarrestabile deriva del calcio, che procede a tutto vapore verso uno scenario dove il merito non conta. Nel messaggio dominante, il merito è una cosa antica, senza valore morale o economico, una bufala di un’epoca pre-digitale, destinata a scomparire nel paradiso promesso da una brigata di privilegiati”.

La Juventus “faceva la superiore con l’Atalanta, eppure da allora, l’Atalanta ha giocato in tre edizioni di Champions League ed è al quarto posto nel campionato italiano. In soccorso di Juve e Barça – si legge – arriverà però un sistema che pretende di essere moderno, ma ha una visione semi-feudale del calcio: vantaggio esclusivo per una piccola casta, sopravvivenza per il resto”.