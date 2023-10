Napoli vince a Verona, Bargiggia critico: “Rischi di farti male giocando così”

Nonostante la vittoria a Verona, Bargiggia critica il Napoli: troppi tiri concessi e Meret troppo impegnato, così contro squadre forti rischi.

Notizie calcio Napoli – Il Napoli batte il Verona 1-3 in trasferta ma non convince pienamente il giornalista Paolo Bargiggia, che su Twitter critica la fase difensiva degli azzurri: “Bene per i 3 punti ma la squadra continua ad essere poco protetta fuori dall’area: troppe conclusioni del Verona, troppe parate di Meret”.

Secondo Bargiggia, il portiere è stato troppo impegnato rispetto alla scorsa stagione. Giocando così, contro squadre più forti il Napoli rischia di farsi male.

Nonostante i 3 punti, la prestazione non è piaciuta al giornalista, che invita gli azzurri a migliorare l’equilibrio se vogliono affrontare al meglio le prossime sfide di livello. Un parere controcorrente rispetto ai commenti positivi sulla prova del Napoli al Bentegodi.