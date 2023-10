Contatto netto su Raspadori in Verona-Napoli, dubbi sul mancato rigore

Episodio dubbio in Verona-Napoli: contatto in area tra Dawidowicz e Raspadori, per l’arbitro Abisso non è rigore ma i dubbi restano.

Notizie calcio Napoli – Al 32′ di Verona-Napoli, contatto sospetto in area tra Dawidowicz e Raspadori, con l’arbitro Abisso che lascia correre tra le proteste degli azzurri. Il contatto c’è ed è netto: il ginocchio del difensore del Verona va sulla coscia dell’attaccante del Napoli, che viene ostacolato anche con un braccio.

L’intensità non sembra clamorosa, ma il dubbio che potesse starci il rigore resta. Abisso, coperto dal corpo del giocatore del Verona, decide di non concedere il penalty. Una decisione che farà certamente discutere, con il Napoli che recrimina per l’episodio in area. Se avesse fischiato il rigore, difficile pensare a un intervento del VAR.