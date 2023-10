SERIE A: Verona-Napoli 1-3, Politano e Kvaratskhelia Regalano Tre Punti Cruciali a Garcia

Il Napoli torna al successo in Serie A battendo il Verona 3-1 in trasferta. Dopo un avvio equilibrato, gli azzurri sbloccano con Politano al 27′ su assist di Raspadori.

Notizie calcio Napoli. Il Napoli riprende la corsa: netto 3-1 sul campo del Verona. Come hanno fatto gli azzurri a dominare la partita? Grazie alle frecce Politano e Kvaratskhelia, imprendibili per la difesa scaligera.

Qual è stata la chiave della vittoria del Napoli a Verona?

Il Napoli torna alla vittoria in Serie A con una vittoria convincente sul Verona. Un netto 3-1 segna la giornata, con Politano e Kvaratskhelia come protagonisti. Una mossa tattica astuta di Garcia vede Raspadori giocare un ruolo chiave, permettendo ai partenopei di risalire la classifica e tenere il passo con Juventus e Fiorentina.

La scelta di Rudi Garcia di utilizzare Raspadori come prima punta è stata la chiave della vittoria.

Rudi Garcia ha fatto una scelta coraggiosa schierando Raspadori come prima punta al posto di Osimhen. Questa decisione ha dato al Napoli una dinamica diversa in attacco, con Raspadori che ha brillato nella costruzione, nel palleggio e nella rifinitura. È stato lui a fornire l’assist per il gol di Politano, dimostrando che il suo impatto sul gioco va ben oltre il semplice ruolo di marcatore.

Un Match Deciso Dai Dettagli

Il gol di apertura è arrivato da Politano al 27′, grazie a un perfetto assist di Raspadori. La partita è stata poi ulteriormente sbloccata da un gol di Kvaratskhelia, seguito da un altro nella ripresa, entrambi su assist di Politano. Verona ha cercato di reagire con un gol di Lazovic, ma il Napoli è riuscito a mantenere il controllo e a chiudere il match con una vittoria convincente.

Il Risveglio del Verona e la Risposta del Napoli

Verona ha mostrato segni di vita nella seconda metà con un gol di Lazovic, ma il Napoli ha dimostrato la sua forza mantenendo la calma e controllando il gioco. Meret, il portiere del Napoli, è stato fondamentale nel mantenere la porta inviolata, salvando la squadra da ulteriori complicazioni.

In Conclusione

Questo è stato un match fondamentale per il Napoli, che è ora agganciato a Juventus e Fiorentina nella lotta per la terza posizione. La scelta tattica di Garcia e l’eccellente gioco di squadra hanno dimostrato che il Napoli è una forza con cui fare i conti in questa stagione di Serie A.