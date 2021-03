Napoli tre punti d’oro col Bologna, Insigne si carica la squadra sulle spalle. Finalmente Osimhen

Lorenzo Insigne guida il Napoli alla vittoria con il Bologna, il capitano trascina la squadra di Gattuso che agguanta tre punte fondamentali.

E’ un Napoli ancora convalescente quello che vince col Bologna grazie ad un super Insigne. Ancora una volta il capitano azzurro si carica la squadra sulle spalle, cosa che sta facendo oramai da qualche settimana con maggiore convinzione rispetto al passato. Tenta la giocata difficile più spesso, è più convinto dei suoi mezzi e dà prova di carattere. Ovvero fa quello che ci si attende dal capitano, ancora di più se è nato a Napoli. Splendidi i due gol di Insigne che arriva a 13 reti in Serie A.

Ma il Napoli che vince col Bologna non mette in mostra solo Insigne, ma anche Osimhen. Il centravanti nigeriano, finalmente, trova il gol, uno dei suoi: forza nelle gambe e velocità senza che l’avversario possa fare nulla. In campo aperto non si prende, ma è chiaro che qualcosa deve migliorare. Il nigeriano si divora dopo pochi minuti dal raddoppio del Napoli, il gol del 3-0 sbagliando un tocco davvero semplice.

Napoli: Insigne show col Bologna, ma quanti errori

E’ uno degli aspetti negativi di Osimhen, ma anche della partita del Napoli. La squadra di Gattuso commette ancora troppe, tante ingenuità, che rendono ogni partita rischiosissima. L’uscita dal basso palla al piede è sempre un’incognita e la pressione alta del Bologna spesso mette in crisi il Napoli. Altro difetto è il pressing alto che con la squadra di Mihajlovic non sempre funziona, spalancando il campo alle ripartenze avversarie. Ci sono poi alcune dormite dei singoli che ancora preoccupano. Non è comunque tutto da buttare perché i tre punti sono fondamentali, per la testa e per la classifica, per affrontare meglio il ciclo terribile di trasferte: Milan, Juve e Roma.