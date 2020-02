Napoli-Torino live: 1-0 azzurri in vantaggio

24′ contropiede del Napoli Insigne tira e colpisce Sirigu

20′ Manolas insacca Sirigu su un colpo di testa da punizione battuta da Lorenzo

8′ ancora Napoli pericoloso con Insigne e Milik Sirigu agguanta il pallone nella mischia

2′ contropiede del Napoli Insigne tirata giro fuori

dalla curva B striscione ” Nelle tragedie non c’è rivalità Uniti contro il Covid-19″

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=205616300843971&id=105873184151617

20.45- inizia il match

20.40 – le squadre scendono in campo

20-30- i calciatori rientrano spogliatoi

20.10- le squadre si allenano sul terreno di gioco

19.48 – Torino formazione ufficiale: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Baselli, Ansaldi; Zaza, Belotti.

19.40 – NAPOLI FORMAZIONE UFFICIALE: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano; Milik, Insigne.

Napoli-Torino si gioca per la 26a giornata di campionato ecco il live del match dello stadio San Paolo, con gli azzurri che cercano punti per l’Europa.

la squadra di Gattuso gioca in una atmosfera incredibile, in cui sono state rinviate ben 5 partite di Serie A per l’emergenza coronavirus. Una decisione che ha scatenato polemiche e dubbi, anche da parte degli addetti ai lavori e dei tifosi.

Napoli-Torino resta una sfida delicatissima per gli uomini di Gattuso e non è un caso che il tecnico ha detto di volere una squadra da “battaglia”.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Nkoulou; De Silvestri, Baselli, Rincon, Berenguer, Ansaldi; Verdi, Belotti. All. Longo

Dove vederla in Tv

Il match tra Napoli e Torino, valido per la 26a giornata di Serie A si giocherà alle ore 20.45 di sabato 29 febbraio allo stadio San Paolo di Napoli. La partita sarà visibile sul canale DAZN1 (canale 209 di Sky). E’ possibile assistere alla partita anche in streaming grazie all’app di Dazn.

Le statistiche

Quello tra Napoli e Torino sarà il confronto 132 tra Napoli e Torino, la partita numero 66 giocata al San Paolo. Degli altri 65 precedenti al San Paolo il Napoli ha vinto 27 volte, il Torino 8 con 30 pareggi.

La sfida tra granata e azzurri mette di fronte anche due allenatori subentrati. Gattuso ha sostituito in corsa Ancelotti, mentre Longo ha preso il posto di Mazzarri. Gli ultimi due match tra Napoli e Torino sono terminati per 0-0. Proprio la partita di andata fece nascere tantissime polemiche per un rigore netto non fischiato a Ghoulam. Oggi proprio l’algerino potrebbe vedere di nuovo il campo, magari a partita in corso.

Il Napoli cerca di ingranare la marcia anche tra le mura amiche, dato che Gattuso ha perso quattro delle sue prime cinque partite giocate allo stadio San Paolo.