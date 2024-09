Porzio: “Non credo più alle promesse di De Laurentiis. Obiettivo Napoli? Puntare alla Champions”

L’ex campione di pallanuoto ha espresso scetticismo sulle dichiarazioni del patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Franco Porzio, ex campione di pallanuoto e figura di spicco dello sport italiano, ha espresso il suo scetticismo riguardo alle recenti dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis. Durante un’intervista ai microfoni di Radio Marte, Porzio ha commentato la conferenza stampa del patron del Napoli, che aveva annunciato piani ambiziosi per il club, tra cui la creazione di un nuovo settore giovanile e la ristrutturazione dello stadio Diego Armando Maradona.

“Non credo più alle promesse fatte da Aurelio De Laurentiis. In questi venti anni di presidenza, il patron ha fatto ben poco a riguardo,” ha dichiarato Porzio. Le sue parole riflettono un certo disincanto verso le dichiarazioni di De Laurentiis, suggerendo che le aspettative create dalle sue promesse siano state disattese nel tempo.

Oltre a commentare le dichiarazioni di De Laurentiis, Porzio ha anche condiviso le sue previsioni sul futuro calcistico del Napoli per la stagione in corso. Secondo l’ex pallanuotista, l’obiettivo realistico per il club di mister Antonio Conte dovrebbe essere il quarto posto in campionato, che garantirebbe un ritorno in Champions League. “Io credo che l’obiettivo del Napoli, almeno per il momento, debba essere il quarto posto. Sarebbe fondamentale tornare in Champions League. Scudetto? Vediamo prima cosa accadrà a marzo, aprile. Se il Napoli sarà lì, nelle prime posizioni, allora si potrà anche pensare di puntare a qualcosa di più importante,” ha concluso Porzio.