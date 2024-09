Napoli in trasferta a Cagliari: Le ultime sulle scelte di formazione di Conte secondo Di Marzio

Svelati i probabili undici di Conte per la trasferta contro il Cagliari: confermato il 3-4-3, con Lukaku in attacco.

Il Napoli, fresco delle recenti vittorie al Maradona contro Bologna e Parma, si prepara a scendere in campo per la sua prima trasferta stagionale. Domenica 15 settembre, gli azzurri sfideranno il Cagliari di Davide Nicola, con il fischio d’inizio fissato per le ore 18:00 all’Unipol Domus. Le aspettative sono alte, e i tifosi sono in attesa di scoprire la formazione che Antonio Conte schiererà contro i sardi.

Gianluca Di Marzio, noto giornalista sportivo della redazione di SKY, ha anticipato le scelte di formazione del tecnico del Napoli. Secondo Di Marzio, Conte confermerà il modulo 3-4-3 che ha portato buoni risultati nelle ultime partite. Ecco le probabili scelte per l’incontro di domani:

Portiere : Alex Meret sarà il custode della porta partenopea.

: Alex Meret sarà il custode della porta partenopea. Difesa : Il terzetto difensivo sarà composto da Amir Rrahmani al centro, affiancato da Giovanni Di Lorenzo e Alessandro Buongiorno ai lati.

: Il terzetto difensivo sarà composto da Amir Rrahmani al centro, affiancato da Giovanni Di Lorenzo e Alessandro Buongiorno ai lati. Centrocampo : Stanislav Lobotka sarà sicuramente titolare. Accanto a lui, è in corso un ballottaggio tra Frank Zambo Anguissa e Scott McTominay. Anguissa è rientrato a Napoli solo giovedì, il che potrebbe favorire l’inserimento di McTominay.

: Stanislav Lobotka sarà sicuramente titolare. Accanto a lui, è in corso un ballottaggio tra Frank Zambo Anguissa e Scott McTominay. Anguissa è rientrato a Napoli solo giovedì, il che potrebbe favorire l’inserimento di McTominay. Esterni : Sulle fasce, Pasquale Mazzocchi dovrebbe occupare il ruolo di esterno destro, mentre Matias Olivera agirà a sinistra.

: Sulle fasce, Pasquale Mazzocchi dovrebbe occupare il ruolo di esterno destro, mentre Matias Olivera agirà a sinistra. Attacco: Khvicha Kvaratskhelia, che ha recuperato da un lieve infortunio riportato in nazionale, sarà regolarmente in campo. Sull’altra corsia offensiva, Matteo Politano sembra essere in vantaggio su David Neres. Romelu Lukaku sarà l’attaccante centrale, pronto a guidare l’attacco.

Di seguito, ecco l’undici probabile che Antonio Conte potrebbe schierare contro il Cagliari:

Formazione Probabile del Napoli (3-4-3):

NAPOLI (3-4-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Olivera; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Antonio Conte.

Con queste scelte, Conte sembra determinato a mantenere la solidità difensiva e la creatività offensiva, cercando di ottenere un risultato positivo in trasferta. I tifosi del Napoli sperano in una prestazione convincente e nella prima vittoria esterna della stagione.