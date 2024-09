Pavan e quella ‘bizzarra’ coincidenza: “Il calendario favorisce i partenopei e danneggia la Juventus”

Il giornalista solleva dubbi su una “strana coincidenza” nel calendario che potrebbe avvantaggiare il Napoli rispetto alla Juventus.

Il campionato di Serie A è in pieno fermento e le sfide tra le principali contendenti al titolo sono sempre sotto i riflettori. Una delle coppie di squadre che attirano maggiormente l’attenzione è quella composta dalla Juventus e dal Napoli, entrambe candidate alla conquista dello scudetto o, almeno, a un posto tra le prime posizioni della classifica. Recentemente, il giornalista di dichiarata fede juventina, Massimo Pavan, ha scatenato un acceso dibattito con le sue dichiarazioni riguardanti il calendario della squadra bianconera.

Durante un intervento televisivo, Pavan ha risposto a un tifoso del Napoli che sollevava dubbi sulle tempistiche delle gare, notando una “strana coincidenza” che coinvolge la Juventus. “Il computer, nel partorire i calendari, ha creato qualcosa che potrebbe essere sicuramente definito un po’ bizzarro”, ha esordito il giornalista di TuttoJuve.

La polemica si concentra sul fatto che, rispetto alla scorsa stagione, quando la Juventus non era impegnata in competizioni europee, non ha mai affrontato avversarie che erano coinvolte in competizioni continentali. Quest’anno, però, con la Juventus di nuovo in Champions League, il calendario prevede che la squadra bianconera affronti il Napoli subito dopo una partita contro il PSV Eindhoven, mentre il Napoli è esente da impegni europei.

Pavan ha ulteriormente sottolineato come “c’è una coincidenza che fa sorridere per non dire altro” e ha suggerito che la situazione potrebbe non essere del tutto casuale: “La Juventus, nello scorso anno, non era presente nelle varie coppe europee, eppure non ha mai affrontato delle avversarie che erano impegnato nelle competizioni continentali. Quest’anno invece la Juventus è in Champions League e, dopo la gara con il PSV, dovrà vedersela contro il Napoli che non le fa le coppe”.